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Серхио Рамос прибыл на турнир UFC 308, чтобы поддержать чемпиона лиги Илию Топурию

Серхио Рамос прибыл на турнир UFC 308, чтобы поддержать чемпиона лиги Илию Топурию
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38-летний испанский защитник Серхио Рамос прибыл на турнир по смешанным единоборствам UFC 308, который проходит в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).

Он является близким другом действующего чемпиона UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузина Илии Топурии, который будет драться в главном поединке турнира.

Фото: UFC

Соперником Топурии станет бывший чемпион UFC в категории до 66 кг и действующим обладателем титула BMF американец Макс Холлоуэй.

Испано-грузину 27 лет. Он является непобеждённым бойцом. На данный момент Илия занимает четвёртую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

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