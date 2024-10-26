Шара Буллет вышел на поединок с Арменом Петросяном с флагом России

Российский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, вышел на поединок с армянским бойцом Арменом Петросяном на турнире UFC 308, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ), с российским флагом.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC on ABC 7, Шара Буллет разделил октагон с поляком Михалом Олексейчуком. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Россиянину 30 лет. На профессиональном уровне Шарабутдин Магомедов выступает с 2017 года. Является чемпионом России по тайскому боксу среди профессионалов (2017).