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Шара Буллет вышел на поединок с Арменом Петросяном с флагом России

Шара Буллет вышел на поединок с Арменом Петросяном с флагом России
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Российский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, вышел на поединок с армянским бойцом Арменом Петросяном на турнире UFC 308, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ), с российским флагом.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC on ABC 7, Шара Буллет разделил октагон с поляком Михалом Олексейчуком. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Россиянину 30 лет. На профессиональном уровне Шарабутдин Магомедов выступает с 2017 года. Является чемпионом России по тайскому боксу среди профессионалов (2017).

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов (W) — Армен Петросян
26 октября 2024, суббота. 21:20 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
TKO
Армен Петросян
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