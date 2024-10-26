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Видео: Шара Буллет отправил в нокаут Армена Петросяна

Видео: Шара Буллет отправил в нокаут Армена Петросяна
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Опубликовано видео нокаута в поединке, который состоялся на турнире UFC 308, между россиянином Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, и представителем Армениии Арменом Петросяном.

Бой завершился победой Магомедова нокаутом бэкфистом за несколько секунд до конца второго раунда.

Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship

Россиянину 30 лет. На профессиональном уровне Шарабутдин Магомедов выступает с 2017 года. Является чемпионом России по тайскому боксу среди профессионалов (2017).

В главном поединке турнира UFC 308 пройдёт противостояние между действующим обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией и известным американским бойцом Максом Холлоуэем.

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