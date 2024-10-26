Видео: Шара Буллет отправил в нокаут Армена Петросяна

Опубликовано видео нокаута в поединке, который состоялся на турнире UFC 308, между россиянином Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, и представителем Армениии Арменом Петросяном.

Бой завершился победой Магомедова нокаутом бэкфистом за несколько секунд до конца второго раунда.

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Россиянину 30 лет. На профессиональном уровне Шарабутдин Магомедов выступает с 2017 года. Является чемпионом России по тайскому боксу среди профессионалов (2017).

В главном поединке турнира UFC 308 пройдёт противостояние между действующим обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией и известным американским бойцом Максом Холлоуэем.