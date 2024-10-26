Шара Буллет: размажу Адесанью, я лучший ударник в дивизионе

Непобеждённый российский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, заявил, что способен победить бывшего обладателя чемпионского титула UFC в среднем весе нигерийца Исраэля Адесанью. Сегодня, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 Шарабутдин нокаутировал бэкфистом армянского бойца Армена Петросяна на последних секундах второго раунда.

«Спасибо всем, я счастлив. Слушайте, я лучший ударник этого дивизиона, я размажу Адесанью. Встаньте со своих мест, этот остров взят пиратом, не паникуем», — сказал Шарабутдин в интервью после боя.