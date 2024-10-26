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Шара Буллет: размажу Адесанью, я лучший ударник в дивизионе

Шара Буллет: размажу Адесанью, я лучший ударник в дивизионе
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Непобеждённый российский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, заявил, что способен победить бывшего обладателя чемпионского титула UFC в среднем весе нигерийца Исраэля Адесанью. Сегодня, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 Шарабутдин нокаутировал бэкфистом армянского бойца Армена Петросяна на последних секундах второго раунда.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов (W) — Армен Петросян
26 октября 2024, суббота. 21:20 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
TKO
Армен Петросян

«Спасибо всем, я счастлив. Слушайте, я лучший ударник этого дивизиона, я размажу Адесанью. Встаньте со своих мест, этот остров взят пиратом, не паникуем», — сказал Шарабутдин в интервью после боя.

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