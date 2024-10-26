«Это мой удар, я его запатентовал». Шара Буллет — про победу над Петросяном

Непобеждённый российский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, высказался о победе над армянским бойцом Арменом Петросяном.

Шарабутдин нокаутировал Армена бэкфистом на последних секунда второго раунда. Их бой проходил на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Дана Уайт, я пришёл за моим золотом. Когда я записался на тайский бокс, это был любимый приём [бэкфист] моего брата Махача. Я перенял его у него, я всегда его тренировал, но не получалось реализовать в бою, теперь получилось. Теперь это мой удар, я его запатентовал!» — сказал Шарабутдин в интервью после боя.