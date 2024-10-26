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Опубликованы судейские записки боя Буллет — Петросян

Опубликованы судейские записки боя Буллет — Петросян
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Опубликованы официальные судейские карточки поединка между россиянином дагестанского происхождения Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, и представителем Армении Арменом Петросяном. Сегодня, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308, Шарабутдин нокаутировал бэкфистом Петросяна на последних секунда второго раунда. Все три судьи отдали первый раунд Шарабутдину.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов (W) — Армен Петросян
26 октября 2024, суббота. 21:20 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
TKO
Армен Петросян

Фото: UFC

Россиянину 30 лет. На профессиональном уровне Шарабутдин Магомедов выступает с 2017 года. Является чемпионом России по тайскому боксу среди профессионалов (2017).

В главном поединке турнира UFC 308 пройдёт противостояние между действующим обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией и известным американским бойцом Максом Холлоуэем.

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