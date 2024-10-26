Тимур Нагибин прокомментировал победу Шары Буллета на UFC 308

Тимур Нагибин, боец клуба «Архангел Михаил», прокомментировал победу непобеждённого российского бойца UFC, выступающего в среднем весе (до 84 кг), Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, в поединке с армянским бойцом Арменом Петросяном.

«Отличный поединок, очень равный и тяжёлый. Вот эти необычные удары самому удалось хапнуть в поединке с Ялымовым на RCC. Очень красиво. Наши поздравления. Как и всегда — классный, зрелищный бой!» — сказал Нагибин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Сегодня, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 Шарабутдин нокаутировал бэкфистом Петросяна на последних секундах второго раунда.