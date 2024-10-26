Сможет ли Шара Буллет стать чемпионом UFC?

Сегодня, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 состоялся поединок между россиянином Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, и представителем Армении Арменом Петросяном.

Бой завершился победой Магомедова нокаутом бэкфистом за несколько секунд до конца второго раунда. Для Шары эта победа стала четвёртой подряд в североамериканской лиге.

В связи с такой яркой победой «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: Шара Буллет сможет стать чемпионом UFC?

Россиянину 30 лет. На профессиональном уровне Шарабутдин Магомедов выступает с 2017 года. Является чемпионом России по тайскому боксу среди профессионалов (2017).