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Мурат Гассиев победил Кема Юнгквиста нокаутом в пятом раунде

Мурат Гассиев победил Кема Юнгквиста нокаутом в пятом раунде
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Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Мурат Гассиев победил нокаутом в пятом раунде датчанина Кема Юнгквиста.

Профессиональный бокс 2024. Рейтинговые бои
Мурат Гассиев (W) — Кем Юнгквист
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Мурат Гассиев
Окончено
KO
Кем Юнгквикст

Мурату Гассиеву 30 лет. Уроженец Владикавказа дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году и в декабре 2016-го завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе, победив раздельным судейским решением соотечественника Дениса Лебедева. В феврале 2018 года Гассиев объединил пояса, отобрав титул WBA у кубинца Юниера Дортикоса.

В июле 2018 года Гассиев проиграл в бою за звание абсолютного чемпиона мира украинцу Александру Усику, после чего перешёл в супертяжёлый вес.

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