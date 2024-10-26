Медведев: риск Петросяна не оправдался в бою с Шарой

Боец RCC россиянин Борис Медведев прокомментировал победу непобеждённого российского бойца UFC, выступающего в среднем весе (до 84 кг), Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, в поединке с армянским бойцом Арменом Петросяном. Сегодня, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 Шарабутдин нокаутировал бэкфистом Петросяна на последних секундах второго раунда.

«Отличный бой по кикбоксингу. Опасное начало для Шары — Армен чётко работал по плану, давил, и в этом был его шанс и его риск. Риск не оправдался, но только такой прессинг мог принести ему победу. Шара на ходу и двигается дальше. Вполне заслуженно, сумасшедшая ударная техника», — сказал Медведев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.