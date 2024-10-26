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Медведев: риск Петросяна не оправдался в бою с Шарой

Медведев: риск Петросяна не оправдался в бою с Шарой
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Боец RCC россиянин Борис Медведев прокомментировал победу непобеждённого российского бойца UFC, выступающего в среднем весе (до 84 кг), Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, в поединке с армянским бойцом Арменом Петросяном. Сегодня, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 Шарабутдин нокаутировал бэкфистом Петросяна на последних секундах второго раунда.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов (W) — Армен Петросян
26 октября 2024, суббота. 21:20 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
TKO
Армен Петросян

«Отличный бой по кикбоксингу. Опасное начало для Шары — Армен чётко работал по плану, давил, и в этом был его шанс и его риск. Риск не оправдался, но только такой прессинг мог принести ему победу. Шара на ходу и двигается дальше. Вполне заслуженно, сумасшедшая ударная техника», — сказал Медведев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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