Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Анкалаев: Алекс Перейра, хватит бегать от меня

Анкалаев: Алекс Перейра, хватит бегать от меня
Комментарии

Топовый российский боец UFC в полутяжёлом весе Магомед Анклаев призвал действующего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 93 кг бразильца Алекса Перейру принять бой с ним.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев (W) — Александар Ракич
26 октября 2024, суббота. 22:25 МСК
Магомед Анкалаев
Окончено
UD
Александар Ракич

«Я уже заслужил титульный бой. Хотел бы сказать Алексу, чтобы не бежал от меня, чтобы принял этот бой, фанаты хотят увидеть этот бой. Алекс, хватит бегать от меня», — сказал Магомед в интервью после боя.

Напомним, сегодня, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 состоялся поединок в полутяжёлом весе между Магомедом Анкалаевым и представителем Австрии Александаром Ракичем. Бой завершился победой Анкалаева единогласным решением судей.

Материалы по теме
UFC 308: фантастический финал турнира! Топурия вырубил Холлоуэя. LIVE
Live
UFC 308: фантастический финал турнира! Топурия вырубил Холлоуэя. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android