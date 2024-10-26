Анкалаев: Алекс Перейра, хватит бегать от меня

Топовый российский боец UFC в полутяжёлом весе Магомед Анклаев призвал действующего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 93 кг бразильца Алекса Перейру принять бой с ним.

«Я уже заслужил титульный бой. Хотел бы сказать Алексу, чтобы не бежал от меня, чтобы принял этот бой, фанаты хотят увидеть этот бой. Алекс, хватит бегать от меня», — сказал Магомед в интервью после боя.

Напомним, сегодня, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 состоялся поединок в полутяжёлом весе между Магомедом Анкалаевым и представителем Австрии Александаром Ракичем. Бой завершился победой Анкалаева единогласным решением судей.