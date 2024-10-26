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Хамзата Чимаева в октагон сопровождал Адам Кадыров

Хамзата Чимаева в октагон сопровождал Адам Кадыров
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Топового и непобеждённого чеченского бойца UFC, выступающего в среднем весе, Хамзата Чимаева во время выхода на поединок против бывшего чемпиона UFC в среднем весе австралийца Роберта Уиттакера сопровождал Адам Кадыров, сын главы республики Чечня Рамзана Кадырова.

Чеченский боец начал выступать на профессиональном уровне с 2018 года. Он имеет в своём рекорде 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно.

Напомним, в главном поединке турнира UFC 308 пройдёт противостояние между действующим обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией и известным американским бойцом Максом Холлоуэем.

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