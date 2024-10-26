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Хамзат Чимаев победил Роберта Уиттакера удушающим приёмом в первом раунде

Хамзат Чимаев победил Роберта Уиттакера удушающим приёмом в первом раунде
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Сегодня, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 топовый и непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев задушил бывшего чемпиона UFC в среднем весе австралийца Роберта Уиттакера в первом раунде.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев (W)
26 октября 2024, суббота. 23:05 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SUB
Роберт Уиттакер

Чеченский боец начал выступать на профессиональном уровне с 2018 года. Он имеет в своём рекорде 14 побед, из которых 11 были одержаны досрочно.

Напомним, в главном поединке турнира UFC 308 пройдёт противостояние между действующим обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией и известным американским бойцом Максом Холлоуэем.

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