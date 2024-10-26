Хамзат Чимаев вышел на серию из восьми побед в UFC

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе, Хамзат Чимаев задушил бывшего чемпиона UFC в среднем весе австралийца Роберта Уиттакера в первом раунде на турнире UFC 308, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Таким образом, Хазмат вышел на серию из восьми побед в UFC. В профессиональном рекорде Чимаев имеет 14 побед, из которых 12 были одержаны досрочно.

Чеченский боец начал выступать на профессиональном уровне с 2018 года. Он имеет в своём рекорде 14 побед, из которых 11 были одержаны досрочно.

Напомним, в главном поединке турнира UFC 308 пройдёт противостояние между действующим обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией и известным американским бойцом Максом Холлоуэем.