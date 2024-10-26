Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в третьем раунде

Сегодня, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 в главном событии вечера состоялся бой между действующим обладателем титула UFC в полулёгком весе испано-грузином Илией Топурией и известным американским бойцом Максом Холлоуэем. Бой завершился победой Топурии нокаутом в третьем раунде. Таким образом, Илия успешно провёл первую защиту титула UFC и одержал 16-ю победу подряд.

Илие Топурии 27 лет. Испано-грузин является непобеждённым бойцом. На данный момент он занимает четвёртую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.