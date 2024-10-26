Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: Чимаев финишировал Уиттакера удушающим приёмом в первом раунде

Видео: Чимаев финишировал Уиттакера удушающим приёмом в первом раунде
Комментарии

Опубликовано видео финиша в поединке, который состоялся на турнире UFC 308, между топовым и непобеждённым чеченским бойцом UFC Хамзатом Чимаевым и бывшим обладателем чемпионского титула UFC в среднем весе австралийцем Робертом Уиттакером.

Бой завершился победой Чимаева удушающим приёмом в первом раунде.

Чеченский боец начал выступать на профессиональном уровне с 2018 года. Он имеет в своём рекорде 14 побед, из которых 11 были одержаны досрочно.

Напомним, в главном поединке турнира UFC 308 пройдёт противостояние между действующим обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией и известным американским бойцом Максом Холлоуэем.

Материалы по теме
UFC 308: фантастический финал турнира! Топурия вырубил Холлоуэя. LIVE
Live
UFC 308: фантастический финал турнира! Топурия вырубил Холлоуэя. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android