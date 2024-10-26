Видео: Чимаев финишировал Уиттакера удушающим приёмом в первом раунде

Опубликовано видео финиша в поединке, который состоялся на турнире UFC 308, между топовым и непобеждённым чеченским бойцом UFC Хамзатом Чимаевым и бывшим обладателем чемпионского титула UFC в среднем весе австралийцем Робертом Уиттакером.

Бой завершился победой Чимаева удушающим приёмом в первом раунде.

Чеченский боец начал выступать на профессиональном уровне с 2018 года. Он имеет в своём рекорде 14 побед, из которых 11 были одержаны досрочно.

Напомним, в главном поединке турнира UFC 308 пройдёт противостояние между действующим обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией и известным американским бойцом Максом Холлоуэем.