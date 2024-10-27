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Хамзат Чимаев: я иду за поясом, но чемпионы убегают от меня

Хамзат Чимаев: я иду за поясом, но чемпионы убегают от меня
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Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе, Хамзат Чимаев высказался о своей победе над бывшим чемпионом UFC в среднем весе австралийцем Робертом Уиттакером.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев (W)
26 октября 2024, суббота. 23:05 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SUB
Роберт Уиттакер

«Я иду за поясом. Этот парень… спасибо, Роб. Люблю тебя, брат. Ты всегда был примером для меня. Ты — легенда. Уважение тебе за то, что ты принял бой со мной. Потому что никто не хочет биться со мной. Чемпионы убегают от меня.

Да, я почувствовал, как почти сломал ему челюсть, когда делал это. Почувствовал, что было что-то не так. Там был хруст. Я сразу понял, что на этом всё [бой закончится]. Дана, что не так в UFC, мужик? Дай мне пояс!» — сказал Чимаев в интервью после боя.

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