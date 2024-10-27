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Макс Холлоуэй впервые в карьере проиграл нокаутом

Макс Холлоуэй впервые в карьере проиграл нокаутом
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Вчера, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 в главном событии вечера состоялся бой между действующим обладателем титула UFC в полулёгком весе испано-грузином Илией Топурией и известным американским бойцом Максом Холлоуэем. Таким образом, американский боец впервые в профессиональной карьере проиграл нокаутом и во второй раз — досрочно (4 февраля 2012 года Макс уступил Дастину Порье болевым приёмом на турнире UFC 143).

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Илия Топурия (W) — Макс Холлоуэй
26 октября 2024, суббота. 23:30 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Макс Холлоуэй

Напомним, на данный момент Макс Холлоуэй занимает 11-ю строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

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