Опубликовано фото челюсти Роберта Уиттакера, которую сломал Хамзат Чимаев

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье опубликовал на своей странице в социальных сетях фото челюсти экс-обладателя титула UFC в среднем весе австралийца Роберта Уиттакера, которую сломал непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев. В субботу, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 Чимаев задушил бывшего Роберта Уиттакера в первом раунде.

Фото: Страница Кормье в социальных сетях

Для чеченского бойца эта победа стала восьмой подряд в UFC и 14-й — в карьере. На профессиональном уровне чеченец выступает с 2018 года. Уиттакер, в свою очередь, впервые в карьере проиграл удушающим приёмом.