Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Опубликовано фото челюсти Роберта Уиттакера, которую сломал Хамзат Чимаев

Опубликовано фото челюсти Роберта Уиттакера, которую сломал Хамзат Чимаев
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье опубликовал на своей странице в социальных сетях фото челюсти экс-обладателя титула UFC в среднем весе австралийца Роберта Уиттакера, которую сломал непобеждённый чеченский боец Хамзат Чимаев. В субботу, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 Чимаев задушил бывшего Роберта Уиттакера в первом раунде.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев (W)
26 октября 2024, суббота. 23:05 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SUB
Роберт Уиттакер

Фото: Страница Кормье в социальных сетях

Для чеченского бойца эта победа стала восьмой подряд в UFC и 14-й — в карьере. На профессиональном уровне чеченец выступает с 2018 года. Уиттакер, в свою очередь, впервые в карьере проиграл удушающим приёмом.

Материалы по теме
UFC 308: фантастический финал турнира! Топурия вырубил Холлоуэя. LIVE
Live
UFC 308: фантастический финал турнира! Топурия вырубил Холлоуэя. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android