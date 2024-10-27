Ислам Махачев обратился к Илии Топурии и Максу Холлоуэю

Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев обратился к чемпиону UFC в полулёгком весе испано-грузину Илии Топурии и обладателю титула BMF американцу Максу Холлоуэю.

«Поздравляю, чемпион. Это было потрясающе. Держи голову выше, Макс. Ты легенда», — написал Махачев на своей странице в социальных сетях.

26 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 в главном событии вечера Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в третьем раунде.

Таким образом, Илия успешно провёл первую защиту титула UFC и одержал 16-ю победу подряд. Для Холлоуэя, в свою очередь, это поражение стало первым, когда он уступил нокаутом.