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Ислам Махачев обратился к Илии Топурии и Максу Холлоуэю

Ислам Махачев обратился к Илии Топурии и Максу Холлоуэю
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Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев обратился к чемпиону UFC в полулёгком весе испано-грузину Илии Топурии и обладателю титула BMF американцу Максу Холлоуэю.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Илия Топурия (W) — Макс Холлоуэй
26 октября 2024, суббота. 23:30 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Макс Холлоуэй

«Поздравляю, чемпион. Это было потрясающе. Держи голову выше, Макс. Ты легенда», — написал Махачев на своей странице в социальных сетях.

26 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 в главном событии вечера Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в третьем раунде.

Таким образом, Илия успешно провёл первую защиту титула UFC и одержал 16-ю победу подряд. Для Холлоуэя, в свою очередь, это поражение стало первым, когда он уступил нокаутом.

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