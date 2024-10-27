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Артур Бетербиев поздравил Хамзата Чимаева с победой над Робертом Уиттакером

Артур Бетербиев поздравил Хамзата Чимаева с победой над Робертом Уиттакером
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Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Артур Бетербиев поздравил топового и непобеждённого чеченского бойца UFC Хамзата Чимаева с победой над бывшим чемпионом UFC в среднем весе австралийцем Робертом Уиттакером. Чимаев победил Роберта удушающим приёмом в первом раунде.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев (W)
26 октября 2024, суббота. 23:05 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SUB
Роберт Уиттакер

«Искренне поздравляю моего дорогого брата, именитого бойца UFC Хамзата Чимаева с блестящей победой в соглавном поединке турнира по смешанным единоборствам UFC 308!

Непобеждённый уроженец Чеченской Республики сразился с экс-чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером в Абу-Даби (ОАЭ).

Знаю, что за него искренне болел мой дорогой брат, глава ЧР Рамзан Ахматович Кадыров, и вместе с ним — вся Чеченская Республика, которая заслуженно гордится своим победителем! Мастерство Хамзата, его стойкость и воля к победе не смогли не вызвать искреннее восхищение у всех, кто наблюдал за поединком! Желаем Хамзату новых свершений, здоровья и удачи в следующих боях! Вперёд к новым вершинам!» — написал Бетербиев на своей странице в социальных сетях.

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