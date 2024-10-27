Дана Уайт ответил, является ли Магомед Анкалаев следующим претендентом на титул

Президент UFC Дана Уайт ответил, является ли топовый российский боец UFC Магомед Анкалаев следующим претендентом на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг).

«Является ли Магомед следующим претендентом на титул? Я бы сказал, что да. Магомед выглядел хорошо, абсолютно, он выступил отлично!» — сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 состоялся поединок в полутяжёлом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и представителем Австрии Александаром Ракичем. Бой завершился победой Анкалаева единогласным решением судей.