Топурия объяснил, за счёт чего он смог нокаутировать Холлоуэя

Действующий обладателем титула UFC в полулёгком весе испано-грузином Илия Топурия назвал причину победы в поединке над известным американским бойцом Максом Холлоуэем.

«Спасибо Богу. Не знаю, что сказать. Побить такую легенду, как Макс Холлоуэй, я даже не могу поверить. Я следил за его карьерой, он вдохновил меня, он прекрасный пример подрастающему поколению, только уважение ему.

Я много попал по нему, но переломным стал правый прямой, он стал пятиться, его повело. Брат сказал поддавливать его, я последовал совету и нокаутировал его», — сказал Топурия после боя.

Напомним, бой на турнире UFC 308 проходил в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) и завершился победой испанца нокаутом в третьем раунде.

Как появился UFC: