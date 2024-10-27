Мурат Гассиев прокомментировал победу над Кемом Юнгквистом

Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Мурат Гассиев прокомментировал победу над датчанином Кемом Юнгквистом.

«Год назад я проводил бой и проиграл его. Спасибо тем, кто верит в меня, даёт возможность боксировать. Рад, что удалось вернуться и победить. Спасибо моему хирургу, который провёл операцию на моей шее. Надеюсь, получится боксировать чаще, радовать болельщиков боями. Скандинавы — настоящие викинги, с характером. Попадал, но мои удары не беспокоили соперника, он продолжал бой. Сработало то, что мы готовили.

Из угла говорили чередовать этажи, видимо, решающий удар на автомате прошёл. Хочу отдохнуть две недели максимум, потом вернуться и ждать предложений по боям», — сказал Гассиев после боя.

Гассиев победил нокаутом в пятом раунде.

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