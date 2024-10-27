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Топурия: если кто и заслуживает бой со мной, так это Волкановски

Топурия: если кто и заслуживает бой со мной, так это Волкановски
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Действующий обладателем титула UFC в полулёгком весе испано-грузином Илия Топурия после победы в поединке над известным американским бойцом Максом Холлоуэем высказался о возможном сопернике в следующем бою.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Илия Топурия (W) — Макс Холлоуэй
26 октября 2024, суббота. 23:30 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Макс Холлоуэй

«Волкановски или Лопес? Я могу взять обоих. Волкановски — легенда, он защитил пояс столько раз, если кто заслуживает бой, так это он», — сказал Топурия после боя.

Напомним, Топурия и Волкановски встречались в поединке за титул чемпиона UFC в полулёгком весе в феврале 2024 года. Бой завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде.

Илие Топурии 27 лет. Испано-грузин является непобеждённым бойцом.

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