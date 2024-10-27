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Анкалаев: Ракич и сам не работал, и мне не давал

Анкалаев: Ракич и сам не работал, и мне не давал
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Топовый российский боец UFC в полутяжёлом весе Магомед Анклаев высказался о поединке с представителем Австрии Александаром Ракичем. Бой завершился победой Анкалаева единогласным решением судей.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев (W) — Александар Ракич
26 октября 2024, суббота. 22:25 МСК
Магомед Анкалаев
Окончено
UD
Александар Ракич

«Мне было очень тяжело его догнать. Не хочу его обидеть, но я ничего не понял в его ударке, он очень медленный… И сам не работал и мне не давал. Очень неудобный оппонент для меня», — сказал Анкалаев после боя.

Напомним, бой на турнире UFC 308 проходил в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году. А в марте 2018 года он провёл первый поединок в североамериканской лиге.

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