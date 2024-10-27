«Дайте мне топов! Вы знаете мой уровень». Шара Буллет — о победе над Петросяном

Непобеждённый российский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, высказался о победе в поединке с армянским бойцом Арменом Петросяном на последних секундах второго раунда.

«Честно говоря, было нелегко в начале. Как-то неожиданно пропустил удар. Конец вы видели. Все хотели знать мой уровень, все говорили, что это будет сложный соперник. Посмотрите, что из этого вышло. Теперь вы знаете мой уровень, дайте мне топов!» — приводит слова Магомедова UFC Eurasia в соцсетях.

Россиянину 30 лет. На профессиональном уровне Шарабутдин Магомедов выступает с 2017 года. Является чемпионом России по тайскому боксу среди профессионалов (2017).

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