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«Дайте мне топов! Вы знаете мой уровень». Шара Буллет — о победе над Петросяном

«Дайте мне топов! Вы знаете мой уровень». Шара Буллет — о победе над Петросяном
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Непобеждённый российский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, высказался о победе в поединке с армянским бойцом Арменом Петросяном на последних секундах второго раунда.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов (W) — Армен Петросян
26 октября 2024, суббота. 21:20 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
TKO
Армен Петросян

«Честно говоря, было нелегко в начале. Как-то неожиданно пропустил удар. Конец вы видели. Все хотели знать мой уровень, все говорили, что это будет сложный соперник. Посмотрите, что из этого вышло. Теперь вы знаете мой уровень, дайте мне топов!» — приводит слова Магомедова UFC Eurasia в соцсетях.

Россиянину 30 лет. На профессиональном уровне Шарабутдин Магомедов выступает с 2017 года. Является чемпионом России по тайскому боксу среди профессионалов (2017).

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