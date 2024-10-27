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Чимаев высказался о травме челюсти, которую нанёс Уиттакеру на турнире UFC 308

Чимаев высказался о травме челюсти, которую нанёс Уиттакеру на турнире UFC 308
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Непобеждённый чеченский боец UFC Хамзат Чимаев высказался о травме челюсти, которую нанёс бывшему обладателю чемпионского титула UFC в среднем весе австралийцу Роберту Уиттакеру во время их боя на турнире UFC 308. Бой завершился победой Чимаева удушающим приёмом в первом раунде. После боя стало известно, что у Уиттакера была сломана челюсть.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев (W)
26 октября 2024, суббота. 23:05 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
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Роберт Уиттакер

«Я почувствовал, что с его подбородком что-то не так, когда надавил на него», — приводит слова Чимаева MMA Junkie.

Для Чимаева эта победа стала восьмой подряд в UFC и 14-й — в карьере. На профессиональном уровне чеченец выступает с 2018 года. Уиттакер, в свою очередь, впервые в карьере проиграл удушающим приёмом.

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