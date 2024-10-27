Чимаев высказался о травме челюсти, которую нанёс Уиттакеру на турнире UFC 308

Непобеждённый чеченский боец UFC Хамзат Чимаев высказался о травме челюсти, которую нанёс бывшему обладателю чемпионского титула UFC в среднем весе австралийцу Роберту Уиттакеру во время их боя на турнире UFC 308. Бой завершился победой Чимаева удушающим приёмом в первом раунде. После боя стало известно, что у Уиттакера была сломана челюсть.

«Я почувствовал, что с его подбородком что-то не так, когда надавил на него», — приводит слова Чимаева MMA Junkie.

Для Чимаева эта победа стала восьмой подряд в UFC и 14-й — в карьере. На профессиональном уровне чеченец выступает с 2018 года. Уиттакер, в свою очередь, впервые в карьере проиграл удушающим приёмом.

Материалы по теме Фото Опубликовано фото челюсти Роберта Уиттакера, которую сломал Хамзат Чимаев

Чимаев показал подготовку к бою с Уиттакером