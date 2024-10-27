Генри Сехудо: признаю, я ошибался насчёт Хамзата Чимаева

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался о победе чеченского бойца Хамзата Чимаева в бою с австралийцем Робертом Уиттакером на турнире UFC 308. Бой завершился победой Чимаева удушающим приёмом в первом раунде.

«Признаю, я ошибался насчет Хамзата Чимаева. Дана Уайт, дай ему следующий титульный бой», — написал Сехудо на личной странице в своей социальной сети X.

Для Чимаева эта победа стала восьмой подряд в UFC и 14-й — в карьере. На профессиональном уровне чеченец выступает с 2018 года. Уиттакер, в свою очередь, впервые в карьере проиграл удушающим приёмом.

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