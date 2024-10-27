«Тогда встань и уйди». Топурия жёстко обратился к российскому журналисту

Действующий обладателем титула UFC в полулёгком весе испано-грузином Илия Топурия сказал российскому журналисту выйти из зала после вопроса о конфликте с российским бойцом UFC Исламом Махачеввым на пресс-конференции.

Журналист спросил, что Топурия может знать об улице? (Отсылка на мини-конфликт Топурии и Махачева, когда Илия сказал, что ему пришлось бы оплачивать лечение Ислама, если бы они на улице подрались. — Прим. «Чемпионата»).

Илия ответил вопросом: «Кто привёл этого человека в этот зал?»

Журналист: «Я сам пришёл».

Илия: «Тогда сам встань и уйди».

Напомним, 26 октября на турнире UFC 308 проходил в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) титульный бой между Топурией и американцем Максом Холлуэйем. Поединок завершился победой испанца нокаутом в третьем раунде.

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