Все результаты турнира UFC 308 с главным боем Топурия — Холлоуэй

Вчера, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 прошёл турнир UFC 308, главным событием которого стал бой между действующим обладателем титула UFC в полулёгком весе испано-грузином Илией Топурией и известным американским бойцом Максом Холлоуэем. Бой завершился победой Топурии нокаутом в третьем раунде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами спортивного мероприятия.

UFC 308, результаты всех боёв:

Главный кард:

Илия Топурия победил Макса Холлоуэй нокаутом (раунд 3, 1:34).

Хамзат Чимаев победил Роберта Уиттакера болевым приёмом (раунд 1, 3:34).

Магомед Анкалаев победил Александра Ракича единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Лерон Мёрфи победил Дэна Иге единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Шарабутдин Магомедов победил Армена Петросяна техническим нокаутом (раунд 2, 4:52).

Прелимы:

Ибо Аслан победил Раффаэля Серкейру техническим нокаутом (раунд 1, 0:51).

Джефф Нил победил Рафаэля доса Аньоса техническим нокаутом (раунд 1, 1:40).

Матеуш Ребецки победил Мыктыбека Оролбая раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Абусупьян Магомедов победил Брунно Ферейру удушающим приёмом (раунд 3, 3:14).

Кеннеди Нзечакву победил Криса Барнетта техническим нокаутом (раунд 1, 4:27).

Фарид Башарат победил Виктора Хьюго единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).

Исмаил Наурдиев победил Бруно Силву единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Ринат Фахретдинов победил Карлоса Леала единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27).

Первый чемпион UFC из России: