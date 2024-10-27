Видео: Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя на турнире UFC 308

Вчера, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 прошёл турнир UFC 308, главным событием которого стал бой между действующим обладателем титула UFC в полулёгком весе испано-грузином Илией Топурией и известным американским бойцом Максом Холлоуэем. Поединок завершился победой Топурии нокаутом в третьем раунде.

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Таким образом, 27-летний Илия Топурия успешно провёл первую защиту титула UFC и одержал 16-ю победу подряд. Испано-грузин является непобеждённым бойцом. На данный момент он занимает четвёртую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

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