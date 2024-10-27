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Махачев оценил победу Чимаева над Уиттакером на турнире UFC 308

Махачев оценил победу Чимаева над Уиттакером на турнире UFC 308
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Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев отреагировал на победу чеченского бойца Хамзата Чимаева в бою с с австралийцем Робертом Уиттакером на турнире UFC 308, который прошёл в ОАЭ. Поединок завершился победой Чимаева удушающим приёмом в первом раунде.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев (W)
26 октября 2024, суббота. 23:05 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
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Роберт Уиттакер

«Доминирующая победа, поздравляю», — написал Махачев на личной странице в социальной сети X.

Для Чимаева эта победа стала восьмой подряд в UFC и 14-й — в карьере. На профессиональном уровне чеченец выступает с 2018 года. Уиттакер, в свою очередь, впервые в карьере проиграл удушающим приёмом.

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