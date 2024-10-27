Махачев оценил победу Чимаева над Уиттакером на турнире UFC 308

Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев отреагировал на победу чеченского бойца Хамзата Чимаева в бою с с австралийцем Робертом Уиттакером на турнире UFC 308, который прошёл в ОАЭ. Поединок завершился победой Чимаева удушающим приёмом в первом раунде.

«Доминирующая победа, поздравляю», — написал Махачев на личной странице в социальной сети X.

Для Чимаева эта победа стала восьмой подряд в UFC и 14-й — в карьере. На профессиональном уровне чеченец выступает с 2018 года. Уиттакер, в свою очередь, впервые в карьере проиграл удушающим приёмом.

Чимаев показал подготовку к бою с Уиттакером