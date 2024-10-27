Рамзан Кадыров высказался о победе Хамзата Чимаева на турнире UFC 308

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал победу Хамзата Чимаева в бою с австралийцем Робертом Уиттакером на турнире UFC 308.

«Друзья, наш непобедимый «Борз» Хамзат Чимаев в 14-й раз показал всему миру, что он по праву является одним из самых сильнейших бойцов UFC и достоин звания чемпиона мира!

С самых первых секунд поединка Хамзат Чимаев проявил свой бесстрашный, неуступчивый, неподражаемо бескомпромиссный характер и продемонстрировал свою высокую физическую подготовку, а также великолепные бойцовские навыки. Закономерный итог такого яркого противостояния — досрочная победа чеченского спортсмена. Мы не сомневались в его превосходстве. Этот триумф Хамзата — подарок всему российскому народу!» — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Для Чимаева эта победа стала восьмой подряд в UFC и 14-й — в карьере. На профессиональном уровне чеченец выступает с 2018 года.

Чимаев показал подготовку к бою с Уиттакером