Хамзат Чимаев опубликовал эмоциональный пост, посвящённый Рамзану Кадырову и своей победе

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе, Хамзат Чимаев после своей победы над бывшим чемпионом UFC в среднем весе австралийцем Робертом Уиттакером опубликовал пост в соцсетях.

«Ассаламу алейкум, дорогие друзья! Вот и закончился мой очередной бой, к которому я отмечу впервые готовился так усердно и со всей ответственностью в окружении лучших специалистов в своей сфере, ведь соперник был одним из лучших, а чтобы стать лучшим нужно биться с лучшими. И по воле Всевышнего у меня получилось одержать вот такую уверенную и яркую победу.

Несмотря на свою занятость и дефицит времени, мой главный болельщик, дорогой брат Рамзан Ахматович Кадыров находился на турнире, поддерживал меня до и во время боя, я чувствовал эту поддержку и не мог подвести его и сделал всё, что от меня зависит, чтобы одержать эту победу, и у меня по воле Всевышнего получилось сделать ему этот подарок.

Скажу сразу, это придавало мне дополнительную мотивацию и силу. Рамзан Ахматович — это тот человек, благодаря которому у меня открылось второе дыхание в карьере, в самый сложный период он привёз меня домой, поговорил и дал возможность поверить, что это только временные трудности по воле Всевышнего и я перезапустил свою карьеру, за это ему огромное спасибо и благодарность. Эту победу я посвящаю ему и всему чеченскому народу» — написал Чимаев в соцсетях.

Для чеченского бойца эта победа стала восьмой подряд в UFC и 14-й — в карьере. На профессиональном уровне чеченец выступает с 2018 года. Уиттакер, в свою очередь, впервые в карьере проиграл удушающим приёмом.

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