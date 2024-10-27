Илия Топурия отреагировал на разгромное поражение «Реала» в «эль класико»

Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе испано-грузин Илия Топурия высказался о разгромном поражении мадридского «Реала» в «эль класико» в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной» (0:4). Напомним, грузино-испанский боец является фанатом «сливочных».

«Поражение «Реала» со счётом 0:4? Ничего страшного… В любом случае, вперёд «Реал» Мадрид», — сказал Топурия на пресс-конференции.

Отметим, Топурия не смог посмотреть игру из-за того, что участвовал в турнире UFC 308 в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты), где в титульный бою встречался с американцем Максом Холлоуэем. Поединок завершился победой испанца нокаутом в третьем раунде.

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