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Топурия сделал неожиданное заявление касаемо возможного боя с Исламом Махачевым

Топурия сделал неожиданное заявление касаемо возможного боя с Исламом Махачевым
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Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе испано-грузин Илия Топурия высказался по поводу возможного боя с чемпионом лёгкого веса российским бойцом Исламом Махачевым.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Илия Топурия (W) — Макс Холлоуэй
26 октября 2024, суббота. 23:30 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Макс Холлоуэй

«Я всегда стремился достичь того, чего не мог сделать никто. Никто не может победить Махачева сабмишеном. Я буду первым, кто это сделает», — сказал Топурия на пресс-конференции после защиты пояса.

27-летний Илия Топурия успешно провёл первую защиту титула UFC и одержал 16-ю победу подряд. Испано-грузин является непобеждённым бойцом. На данный момент он занимает четвёртую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

После боя Махачев обратился к Топурии и поздравил его с победой над Максом Холлоуэем в главном событии UFC 308, прошедшем вчера. Поединок завершился победой Топурии нокаутом в третьем раунде.

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