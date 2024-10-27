Опубликованы судейские записки боя Анкалаев — Ракич

Опубликованы официальные судейские записки поединка между российским полутяжеловесом UFC Магомедом Анкалаевым и австрийским бойцом сербского происхождения Александаром Ракичем.

Вчера, 26 октября, в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308 Анкалаев победил Ракича единогласным решением судей по итогам трёх раундов боя.

Судейские записки боя Анкалаев — Ракич Фото: UFC

Анкалаев не знает поражений с марта 2018 года, и эта победа стала для него уже 19-й в карьере. Ракич потерпел третье подряд поражение за последние два с половиной года.

В главном событии шоу чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия провёл успешную первую защиту своего титула в бою с экс-чемпионом Максом Холлоуэем, нокаутировав его в третьем раунде.