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Василий «Пельмень» Камоцкий лично поддержал Шарабутдина Магомедова в Абу-Даби на UFC 308

Василий «Пельмень» Камоцкий лично поддержал Шарабутдина Магомедова в Абу-Даби на UFC 308
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Известный первый атлет из России, выступивший в лиге Лэйн Вирнс (чемпионат по пощёчинам), учреждённой главой UFC Даной Уайтом, Василий «Пельмень» Камоцкий лично поддержал популярного средневеса UFC Шарабутдина «Шара Буллет» Магомедова на турнире UFC 308 в Абу-Даби.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов (W) — Армен Петросян
26 октября 2024, суббота. 21:20 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
TKO
Армен Петросян
Василий «Пельмень» Камоцкий и Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов

Василий «Пельмень» Камоцкий и Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов

Фото: из личного архива Василия Камоцкого

«Простые русские мужики», — подписал Камоцкий совместное фото с Магомедовым на своей странице в социальной сети.

Напомним, 26 октября в Абу-Даби на турнире UFC 308 Магомедов одержал победу нокаутом в первом раунде над Арменом Петросяном. Шарабутдин нанёс акцентированный бэкфист в голову Петросяна, а затем на развороте поразил соперника мощнейшим ударом локтя в голову.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов (W) — Армен Петросян
26 октября 2024, суббота. 21:20 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
TKO
Армен Петросян
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