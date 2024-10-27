Василий «Пельмень» Камоцкий лично поддержал Шарабутдина Магомедова в Абу-Даби на UFC 308

Известный первый атлет из России, выступивший в лиге Лэйн Вирнс (чемпионат по пощёчинам), учреждённой главой UFC Даной Уайтом, Василий «Пельмень» Камоцкий лично поддержал популярного средневеса UFC Шарабутдина «Шара Буллет» Магомедова на турнире UFC 308 в Абу-Даби.

Василий «Пельмень» Камоцкий и Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов Фото: из личного архива Василия Камоцкого

«Простые русские мужики», — подписал Камоцкий совместное фото с Магомедовым на своей странице в социальной сети.

Напомним, 26 октября в Абу-Даби на турнире UFC 308 Магомедов одержал победу нокаутом в первом раунде над Арменом Петросяном. Шарабутдин нанёс акцентированный бэкфист в голову Петросяна, а затем на развороте поразил соперника мощнейшим ударом локтя в голову.