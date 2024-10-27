Мовсар Евлоев отреагировал на победу Илии Топурии над Максом Холлоуэем

Непобеждённый российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев отреагировал на победу действующего чемпиона в этом весе испанца Илии Топурии над экс-чемпионом полулёгкого дивизиона Максом Холлоуэем.

Чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия Фото: из личного архива Мовсара Евлоева

«Так лучше для истории! Молодец, Илия!» — написал Евлоев на своей странице в социальной сети.

26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 308, где в главном событии шоу чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия одержал уверенную победу нокаутом в третьем раунде над экс-чемпионом в этом весе Максом Холлоуэем и провёл успешную первую защиту своего титула.

Для не знающего поражений Топурии эта победа стала уже 16-й в карьере и 14-й досрочной.