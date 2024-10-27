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Мовсар Евлоев отреагировал на победу Илии Топурии над Максом Холлоуэем

Мовсар Евлоев отреагировал на победу Илии Топурии над Максом Холлоуэем
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Непобеждённый российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев отреагировал на победу действующего чемпиона в этом весе испанца Илии Топурии над экс-чемпионом полулёгкого дивизиона Максом Холлоуэем.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Илия Топурия (W) — Макс Холлоуэй
26 октября 2024, суббота. 23:30 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Макс Холлоуэй
Чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия

Чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия

Фото: из личного архива Мовсара Евлоева

«Так лучше для истории! Молодец, Илия!» — написал Евлоев на своей странице в социальной сети.

26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 308, где в главном событии шоу чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия одержал уверенную победу нокаутом в третьем раунде над экс-чемпионом в этом весе Максом Холлоуэем и провёл успешную первую защиту своего титула.

Для не знающего поражений Топурии эта победа стала уже 16-й в карьере и 14-й досрочной.

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