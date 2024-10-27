Сидельников — о Фахретдинове: оправдал своё прозвище, затащил на морально-волевых

Экс-боец Bellator россиянин Кирилл Сидельников дал комментарий по поводу победы 33-летнего российского полусредневеса UFC Рината Фахретдинова на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ), где он одолел единогласным решением судей 30-летнего бразильца Карлоса Леала Миранду.

«Тяжёлый бой, но Ринат молодец. Вывез на морально-волевых, молодец. Полностью оправдал своё прозвище, затащил на морально-волевых. За это ему огромное уважение», — сказал Кирилл Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Для Фахретдинова эта победа стала уже 23-й в карьере. Он не знает поражений с далёкого 2013 года.