«Это было шедеврально». Сидельников — о победе Шары Буллета на UFC 308

Бывший боец Bellator, российский тяжеловес Кирилл Сидельников прокомментировал победу известного российского средневеса UFC Шарабутдина Магомедова на турнире UFC 308, где он нокаутировал уже в первом раунде армянского бойца Армена Петросяна.

«Первый раунд получился сумбурный у Шары. Пришлось попереживать. Но нокаут – это шедеврально. В его стиле. Красочно, я кайфанул. Обидно, что дрался с нашим. Я рад, что Шара поставил такую точку. Но про чемпионские амбиции говорить пока рано. Пока он не подерётся хотя бы со средним борцом. Пока ему UFC полностью идёт на уступки. Под его стилистику дают бойцов. И у него получается», — сказал Кирилл Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.