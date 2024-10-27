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«Это было шедеврально». Сидельников — о победе Шары Буллета на UFC 308

«Это было шедеврально». Сидельников — о победе Шары Буллета на UFC 308
Шарабутдин Магомедов
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Бывший боец Bellator, российский тяжеловес Кирилл Сидельников прокомментировал победу известного российского средневеса UFC Шарабутдина Магомедова на турнире UFC 308, где он нокаутировал уже в первом раунде армянского бойца Армена Петросяна.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов (W) — Армен Петросян
26 октября 2024, суббота. 21:20 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
TKO
Армен Петросян

«Первый раунд получился сумбурный у Шары. Пришлось попереживать. Но нокаут – это шедеврально. В его стиле. Красочно, я кайфанул. Обидно, что дрался с нашим. Я рад, что Шара поставил такую точку. Но про чемпионские амбиции говорить пока рано. Пока он не подерётся хотя бы со средним борцом. Пока ему UFC полностью идёт на уступки. Под его стилистику дают бойцов. И у него получается», — сказал Кирилл Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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