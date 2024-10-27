Сидельников: очень понравился Анкалаев. Уверен, Дана даст ему титульник

Российский тяжеловес ММА, экс-боец Bellator Кирилл Сидельников прокомментировал победу своего соотечественника, полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ), где он одолел единогласным решением судей австрийца сербского происхождения Александара Ракича.

«Мне очень понравился Магомед. Он бился в агрессивном стиле. Показал, что может не бояться, бить. Уверен, что Дана Уайт даст ему чемпионский бой. Если не сейчас, то когда? Магомед полностью всё доказал. Но против Алекса нет смысла рисковать и драться в стойке. Наоборот, можно доказать, что его можно деклассировать в борьбе. Слишком велика цена чемпионского боя», — сказал Кирилл Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.