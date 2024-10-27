Сидельников: не вижу в дивизионе Чимаева человека, который может его остановить

Бывший боец Bellator, российский тяжеловес Кирилл Сидельников прокомментировал победу популярного бойца UFC Хамзата Чимаева над бывшим чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером.

«Если действительно окажется, что Хамзат сломал челюсть удушающим, страшно представить силу его сжатия. Чимаев начинал с четырёх боёв за год. А сейчас у него простои. Он голодный, у него амбиции. И спокойно можно попробовать стать чемпионом. Не вижу в дивизионе Хамзата человека, который может его остановить. Просто деклассировал Уиттакера», — сказал Кирилл Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Чимаев победил Уиттакера удушающим приёмом в первом раунде.