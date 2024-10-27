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Сидельников: не вижу в дивизионе Чимаева человека, который может его остановить

Сидельников: не вижу в дивизионе Чимаева человека, который может его остановить
Хамзат Чимаев
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Бывший боец Bellator, российский тяжеловес Кирилл Сидельников прокомментировал победу популярного бойца UFC Хамзата Чимаева над бывшим чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев (W)
26 октября 2024, суббота. 23:05 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SUB
Роберт Уиттакер

«Если действительно окажется, что Хамзат сломал челюсть удушающим, страшно представить силу его сжатия. Чимаев начинал с четырёх боёв за год. А сейчас у него простои. Он голодный, у него амбиции. И спокойно можно попробовать стать чемпионом. Не вижу в дивизионе Хамзата человека, который может его остановить. Просто деклассировал Уиттакера», — сказал Кирилл Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Чимаев победил Уиттакера удушающим приёмом в первом раунде.

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