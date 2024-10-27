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Хамзин высказался о победе Фахретдинова на UFC 308

Хамзин высказался о победе Фахретдинова на UFC 308
Ринат Фахретдинов
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Боец клуба «Архангел Михаил» россиянин Ильяс Хамзин, выступающий в лиге RCC, высказался по поводу победы своего соотечественника, полусредневеса UFC Рината Фахретдинова на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ), где он одолел бразильца Карлоса Леала Миранду единогласным решением судей по итогам трёх раундов боя.

«Хороший бой, Ринат повоевал. В борьбе не пошло, соперник физически сильный. Но Фахретдинов молодец. Хорошо отработал. Бой был равным. Я вообще думал, что будет ничья. Но концовку Ринат подзабрал, был точнее, интереснее», — сказал Ильяс Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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