Хамзин: думаю, у Буллета большие шансы против Адесаньи

Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин прокомментировал победу популярного российского средневеса UFC Шарабутдина Магомедова над армянским бойцом Арменом Петросяном на турнире UFC 308.

«Шара вначале пропустил, но устоял. Поменял тактику и сделал всё, хорошо поймал. Очень нестандартный удар, очень тяжело его прочитать. У Армена был план постоянно давить. И на этом давлении он заигрался. Думаю, Шаре пора подраться с топом. Например, со Стриклендом. У Буллета большие шансы против Адесаньи, я думаю», — сказал Ильяс Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Магомедов победил Петросяна техническим нокаутом в первом раунде.