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Хамзин: думаю, у Буллета большие шансы против Адесаньи

Хамзин: думаю, у Буллета большие шансы против Адесаньи
Шарабутдин Магомедов
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Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин прокомментировал победу популярного российского средневеса UFC Шарабутдина Магомедова над армянским бойцом Арменом Петросяном на турнире UFC 308.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов (W) — Армен Петросян
26 октября 2024, суббота. 21:20 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
TKO
Армен Петросян

«Шара вначале пропустил, но устоял. Поменял тактику и сделал всё, хорошо поймал. Очень нестандартный удар, очень тяжело его прочитать. У Армена был план постоянно давить. И на этом давлении он заигрался. Думаю, Шаре пора подраться с топом. Например, со Стриклендом. У Буллета большие шансы против Адесаньи, я думаю», — сказал Ильяс Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Магомедов победил Петросяна техническим нокаутом в первом раунде.

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