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Ильяс Хамзин высказался о выступлении Магомеда Анкалаева на UFC 308

Ильяс Хамзин высказался о выступлении Магомеда Анкалаева на UFC 308
Магомед Анкалаев
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Российский полусредневес, выступающий в лиге RCC, Ильяс Хамзин прокомментировал поединок своего соотечественника, полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева против австрийца сербского происхождения Александара Ракича.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев (W) — Александар Ракич
26 октября 2024, суббота. 22:25 МСК
Магомед Анкалаев
Окончено
UD
Александар Ракич

«Победа есть победа. Он постоянно давил, бил, свою работу сделал. Очередная победа. Факты есть факты. Бои делают двое. Ракич не лез, постоянно убегал, избегал. А Анкалаев, это было видно, хотел поработать. Постоянно бегать за соперником сложно», — сказал Ильяс Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Анкалаев победил Ракича единогласным решением судей на турнире UFC 308, который проходил 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

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