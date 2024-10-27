Ильяс Хамзин высказался о выступлении Магомеда Анкалаева на UFC 308

Российский полусредневес, выступающий в лиге RCC, Ильяс Хамзин прокомментировал поединок своего соотечественника, полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева против австрийца сербского происхождения Александара Ракича.

«Победа есть победа. Он постоянно давил, бил, свою работу сделал. Очередная победа. Факты есть факты. Бои делают двое. Ракич не лез, постоянно убегал, избегал. А Анкалаев, это было видно, хотел поработать. Постоянно бегать за соперником сложно», — сказал Ильяс Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Анкалаев победил Ракича единогласным решением судей на турнире UFC 308, который проходил 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).