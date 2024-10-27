Хамзин: Чимаев проехался по Уиттакеру катком

Российский полусредневес ММА Ильяс Хамзин прокомментировал яркую победу популярного средневеса UFC Хамзата Чимаева над экс-чемпионом UFC в этом весе Робертом Уиттакером.

«Просто проехался катком. Нечего добавить. Ничего не дал сделать. Было видно, что Роберт перезаряженный. Может быть, это и подвело. Был заряжен на удар настолько, что забыл про Чимаева и его стиль. А от Хамзата отличный бой», — сказал Ильяс Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Чимаев победил Уиттакера удушающим приёмом в первом раунде в соглавном событии турнира UFC 308, который проходил 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).