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Хамзин: Чимаев проехался по Уиттакеру катком

Хамзин: Чимаев проехался по Уиттакеру катком
Хамзат Чимаев
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Российский полусредневес ММА Ильяс Хамзин прокомментировал яркую победу популярного средневеса UFC Хамзата Чимаева над экс-чемпионом UFC в этом весе Робертом Уиттакером.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев (W)
26 октября 2024, суббота. 23:05 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
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Роберт Уиттакер

«Просто проехался катком. Нечего добавить. Ничего не дал сделать. Было видно, что Роберт перезаряженный. Может быть, это и подвело. Был заряжен на удар настолько, что забыл про Чимаева и его стиль. А от Хамзата отличный бой», — сказал Ильяс Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Чимаев победил Уиттакера удушающим приёмом в первом раунде в соглавном событии турнира UFC 308, который проходил 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

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