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Бонусы участников турнира UFC 308

Бонусы участников турнира UFC 308
Илия Топурия
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26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 308, где в главном событии шоу чемпион организации в полулёгком весе Илия Топурия провёл успешную первую защиту пояса, одержав победу нокаутом в третьем раунде над экс-чемпионом в этом дивизионе Максом Холлоуэем.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Илия Топурия (W) — Макс Холлоуэй
26 октября 2024, суббота. 23:30 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Макс Холлоуэй

Представляем вашему вниманию участников этого турнира, которые получили денежные бонусы в размере $ 50 тыс. в номинациях «Лучший бой вечера» и «Лучшее выступление вечера»:

«Лучший бой вечера» — Матеуш Ребецки против Мыктыбека Оролбая;

«Лучшее выступление вечера» – Илия Топурия, Хамзат Чимаев и Шарабутдин Магомедов.

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