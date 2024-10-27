Бонусы участников турнира UFC 308

26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 308, где в главном событии шоу чемпион организации в полулёгком весе Илия Топурия провёл успешную первую защиту пояса, одержав победу нокаутом в третьем раунде над экс-чемпионом в этом дивизионе Максом Холлоуэем.

Представляем вашему вниманию участников этого турнира, которые получили денежные бонусы в размере $ 50 тыс. в номинациях «Лучший бой вечера» и «Лучшее выступление вечера»:

«Лучший бой вечера» — Матеуш Ребецки против Мыктыбека Оролбая;

«Лучшее выступление вечера» – Илия Топурия, Хамзат Чимаев и Шарабутдин Магомедов.