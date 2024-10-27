Бабанин, побеждавший Фьюри по любителям, досрочно одолел намибийца Мероро

26 октября в Волгограде состоялся турнир по единоборствам VIP Fighters 5, где главным событием шоу стал боксёрский поединок между известным российским тяжеловесом Максимом Бабаниным и африканцем Викапито Мероро. После пятого раунда угол африканца отказался от продолжения, и была объявлена победа техническим нокаутом в пользу Бабанина.

36-летний волгоградский тяжеловес проводил свой первый профессиональный поединок в родном городе. Эта победа стала для него девятой на профессиональном ринге и пятой досрочной. Что касается Мероро, то он потерпел уже своё 19-е поражение при 30 победах.

Бабанин известен фанатам бокса по своей победе на любительском ринге над экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Тайсоном Фьюри.